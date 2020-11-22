На 22 ноября в Липецкой области заразились коронавирусом 115 человек

За минувшие сутки в Липецкой области заразились коронавирусом 115 человек. Распределение заболевших по районам и городам: Липецк - 45, Елец - 10, Грязинский район - 25, Добровский - два, Елецкий район - три, Задонский - четыре, Лебедянский район - пять, Липецкий район - три, Становлянский - один, Тербунский район - пять, Усманский район - три, Хлевенский - девять. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 10 267 случаев COVID-19.

Окончили лечение еще 87 пациентов. Всего справились с инфекцией 8162 человека. Скончались от осложнений 92 липчанина. 2013 продолжают лечение. В больницах находятся 876 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся на дому 1137 пациентов с легкой формой COVID-19.