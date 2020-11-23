Пожилой мужчина скончался в Липецке от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 23 ноября 2020 года достигло 93 человек. За текущие сутки в инфекционном госпитале скончался 82-летний мужчина с подтвержденным COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, пенсионер проживал в Липецком районе. Помимо коронавируса у пациента имелись и другие заболевания, а также вызванные COVID-19 сопутствующие болезни.

Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.

Всего с начала пандемии на территории Липецкой области официально зарегистрировали 10267 человек, заболевших коронавирусом. Вылечили 8162 жителей региона. На данный момент активно заражены более 2000 человек, 876 из них лежат в госпиталях с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Остальные получают лечение на дому.