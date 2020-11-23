Снегопад засыпает Липецк – на борьбу со снегом на дороги вывели 90 машин

На Липецк обрушился снегопад Фото: Лия МУРАДЬЯН

Утро понедельника, 23 ноября, в Липецке началось с сильного снегопада. Город начало засыпать с раннего утра. В 6.00 на дороги вывели спецтехнику. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данный момент всего на борьбу со снегом вышли 90 единиц техники.

В частности 23 машины посыпают проезжие части и тротуары дорог и 30 машин – вывозят снег. После 9 утра дополнительно вывели еще 20 спецмашин, также 7 дежурят на площади Революции и 17 – в частном секторе. Техника будет работать до тех пор, пока не закончится снегопад.

Как сообщил начальник городского управления благоустройства Алексей Романчукевич, по технологии важно обработать дороги в первые три часа снегопада, чтобы не образовалась наледь. А сгребать и подметать снег начнут посте 11.00.

По данным администрации, КамАЗы с противогололедной смесью распределили по всем районам города, отдельно на автобусных и трамвайных остановках работают 5 малогабаритных СК-15 и 150 людей с лопатами.

По словам чиновников, в этот раз снег на пороге зимы не стал для них неожиданностью, рабочих проинструктировали заранее, с задачей все справляются хорошо.