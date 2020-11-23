В управлении дорог и транспорта Липецкой области новый начальник

Иван Мычелкин - новый начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкой области новое назначение. Должность начальника регионального управления дорог и транспорта занял Иван Мычелкин. Он перешел с поста руководителя ОГУП "Елецводоканал", который занимал с мая этого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области .

Иван Мычелкин по образованию экономист. У него есть опыт в организации процессной деятельности, а также в реализации масштабных проектов. Прошел курсы повышения управленческой квалификации в Высшей школы экономики.

Теперь Иван Мычелкин будет контролировать транспортную отрасль, а также строительство, реконструкцию и капремонт дорог. Женат, есть дети.

Напомним, что в отношении предыдущего начальника возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий на торгах. Подробности здесь.