В Липецке на маршруте №2Т стало больше автобусов

Автобусы №2Т в Липецке будут ходить чаще Фото: Юлия КЛЮЕВА

С этого понедельника, 23 ноября, в Липецке увеличили количество автобусов на маршруте №2Т "Вермишева - Терешковой - Вермишева". Правда, всего на 1 единицу.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, теперь интервалы между автобусов сократятся как днем, так и вечером. Такие изменения улучшат качество транспортного обслуживания. На маршруте работает новый подвижной состав, который соответствует экологическому классу ЕВРО-5 и приспособлен для маломобильных категорий граждан.

Напомним, что по вечерам стал чаще ходить автобус №30 "НЛМК - микрорайон "Елецкий". Новое расписание будет действовать весь зимний период. Более подробную информацию о расписании движения общественного транспорта можно получить в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82.