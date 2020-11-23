Липецкая областная больница хочет через суд получить вертолетную площадку

Областная липецкая больница обратилась в Арбитражный суд Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в Арбитражный суд обратились представители ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница". Они подали иск к администрации города - признать право оперативного управления на вертолетную площадку площадью 4 900 кв.м., расположенную на территории больницы.

Напомним, работы на площадке завершили в декабре 2019 года за 17 млн рублей. Проектом и строительством занималось ОКУ "Управления капитального строительства Липецкой области". Однако, мэрия отказала управлению в получении разрешения на строительство вертолетной площадки. Причина - она не является объектом капитального строительства.

Суд принял иск к производству. К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли управление капитального строительства, управление здравоохранения, управление имущественных и земельных отношений, а также управление строительства и архитектуры области. Судебное заседание назначили на 9 декабря.