В выходной спасатели подняли тело мужчины со дна реки под Липецком

Водоемы в Липецке и области покрылись первым льдом. Несмотря на то, что он еще тонкий, рыбаки уже приготовили снасти и отправились испытывать судьбу и рыбацкое счастье.

К сожалению, первая трагедия в этом сезоне не заставила себя ждать. В минувшее воскресенье, 22 ноября, в Грязях спасатели подняли со дна реки тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, его передали полицейским. Правоохранители выясняют личность мужчины, причины гибели.

Спасатели просят липчан не выходить на лед. Помните, что водоемы замерзают неравномерно. Лед считается безопасным при толщине не менее 10 сантиметров. Особую бдительность следует проявить родителям. Провести беседу с детьми. В случае происшествия звонить по телефонам 01 - Служба спасения, с мобильного - 101 или 112. Также работает круглосуточный телефон доверия регионального МЧС - 8 (4742) 22-86-60.