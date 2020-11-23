В Липецке может появиться аквапарк и детский парк аттракционов

В Липецке стартуют общественные обсуждения по развитию территории в районе Лебедянского шоссе и трассы Орел-Тамбов. Они начнутся во вторник, 24 ноября. Информацию разместят на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры в разделе "Общественные обсуждения". Так. липчане смогут оценить предложения проектировщиков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке планируют построить торгово-развлекательный, лечено-диагностический и административно-деловой центры, а также ресторан и гостиницу. Кроме этого - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, аквапарк, ледовую арену, центр боевых искусств, здание скорой помощи и детский мини-парк аттракционов.

Предложения и замечания нужно успеть направить до 22 декабря по адресу: Липецк, площадь Театральная, 1, кабинет 206. Либо на электронку - proekt@lipetskcity.ru.