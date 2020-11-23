Под Липецком в колодце 2 года лежал спрятанный труп убитого мужчины

Тело убитого пролежало в колодце 2 года Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Жуткую находку обнаружили в селе Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области. Там в заброшенном колодце случайно нашли тело человека. Очевидцы сообщили о находке в правоохранительные органы. Криминалисты сразу определили, что труп мужчины пролежал в колодце 2 года. Также выяснилось, что смерть носила криминальный характер. Вскоре дулось выяснить личность убитого и восстановить картину произошедшего.

Подозреваемых в убийстве задержали Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Убитым оказался 57-летний мужчина. По версии следствия, в октябре 2018 года липчанин выпивал в частном доме в компании еще двоих знакомых. Внезапно разгорелась ссора и знакомые набросились на жертву с кулаками. Собутыльники забили человека ногами и добили ножом. После чего выбросили тело в заброшенный колодец.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по подозрению в убийстве уже задержали двоих местных жителей 32 и 23 лет. Им грозит по 15 лет. На месте еще продолжают работать следователи-криминалисты.