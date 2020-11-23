Липчанам рекомендуют отказаться от новогодних корпоративов

Липчанам рекомендуют не проводить новогодние корпоративы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В постановление "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения коронавируса в Липецкой области " внесли изменения. Губернатор региона Игорь Артамонов дополнил пункт 1.5.8. Так, организациям, предпринимателям и гражданам рекомендуют не проводить новогодние корпоративы. А общепиту не допускать наполняемость зала выше 50%.

Напомним, что из-за COVID-19 в регионе запретили проводить дискотеки и караоке. Кафе и рестораны работают только до 23.00. С этого часа до 6 утра заведения должны быть закрыты.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 114 жителей Липецкой области. За все время пандемии в регионе заболели 10 381 человек. Выздоровели 8 223 липчан. Не удалось спасти 93 пациентов.