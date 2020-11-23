Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 ноября 2020 года: выписали 61 человека

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 ноября 2020 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали еще 61 человека. Так, за время пандемии с COVID-19 справились 8 223 пациента.

По данным регионального оперативного штаба, всего в регионе выявили 10 381 случай заражения коронавирусом. За прошедшие сутки - 114. Из них в Липецке - 38 заболевших. Грязинский район догоняет областной центр - 32 зараженных. В Добринском районе - 19. В Липецком диагноз подтвердился у 11 человек. В Ельце - у 5. В Лебедянском и Елецком районах по 3 новых случая. В Становлянском - 2. В Добровском районе - 1.

Лечатся 2 065 жителей Липецкой области . Из них в больницах находятся 859 человек. У 1 206 пациентов болезнь протекает в легкой форме. Не удалось спасти 93 липчан.