Во вторник в Липецке мокрый снег, на дорогах гололедица

Во вторник в Липецке обещают мокрый снег Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 24 ноября, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой снег. Температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.

Днем в регионе выпадет мокрый снег. На дорогах гололедица. Местами налипание снега. В светлое время суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер западный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.

В среду, 25 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью около 2 градусов ниже ноля. Возможен небольшой дождь. На дорогах скользко. Днем столбик термометра поднимется до +1 градуса. Ветер северо-западный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.