Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 24 ноября 2020 года: скончались 3 человека

В Липецке скончались 3 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 24 ноября 2020 года увеличилось. За минувшие сутки от COVID-19 и сопутствующих причин в области скончались 3 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Все они проживали в Липецке. Не удалось спасти двух мужчин 1956 и 1961 года рождения, а также женщину 1987 года. Так, за все время пандемии в Липецкой области умерло 96 человек.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидобстановки липчанам рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов. Соответствующие изменения в постановление области о мерах защиты от коронавируса внес губернатор Игорь Артамонов. Если же банкеты состоятся, то наполняемость зала не должна превышать 50%.