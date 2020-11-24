Липчане попали под статью за шопинг с чужой банковской картой

В Липецке рецидивисты расплатились чужой банковской картой и поплатились за это Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 23 ноября, в отдел полиции Липецка обратились местные жители. В заявлении они указали, что их 17-летнего сына обокрали. С банковской карты парня пропали 1 993 рубля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемых преступников оперативно установили и задержали. Подозреваемые - липчане 21 и 24 лет. Они уже были ранее судимы за преступления имущественного характера и незаконный оборот наркотиков. В рамках доследственной проверки оперативники установили, что подросток потерял карту, а злодеи нашли ее и пошли за покупками.

Также правоохранители установили личность подозреваемого в хищении продуктов в магазине. Им оказался 47-летний житель областного центра. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж".