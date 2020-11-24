В центре Липецка таможенники изъяли более 300 пачек контрафактных сигарет

В Липецке таможенники обнаружили контрафактные сигареты. На территорию России ввезли с нарушением законодательства более 300 пачек европейского и белорусского происхождения.

Как сообщили в пресс-службе центрального таможенного управления, сигареты выявили на одном из рынков города. На них отсутствовали акцизные марки РФ. Документов, подтверждающих законность ввоза продукции в страну, владелец торговой точки не предоставил.

Таможенники изъяли 306 пачек сигарет. Товар и материалы проверки направили в региональный Роспотребнадзор. Предпринимателя привлекут к административной ответственности по ст.15.12 КоАП РФ "Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и нанесению информации, без соответствующей маркировки и информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и информации".