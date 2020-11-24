За сутки в ДТП Липецка и области пострадали 8 человек

Под Липецком Фольксваген врезался в ограждение Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 2 530 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 9 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 42 человека не пристегнулись. Автомобилисты 2 179 раз превысили скорость.

В минувший понедельник, 23 ноября, в Данковском районе "Лада Калина" вылетела на встречку и столкнулась с "ПАЗ". По предварительным данным, 41-летний водитель легковушки не справился с управлением и машину занесло. Госпитализировали 41-летнюю пассажирку "Лады".

В Задонском районе "Фольксваген Пассат" врезался в металлическое ограждение. Пострадали 32-летний водитель и пассажиры - мужчины 40 и 58 лет. Их доставили в больницу.

В Чаплыгинском районе "Дэу Матиз" с 21-летней девушкой за рулем на скорости съехал с проезжей части. Травмы получили пассажиры иномарки - 26-летняя женщина и 42-летний мужчина.

Еще один автомобиль слетел с проезжей части на обочину в Измалковском районе. "Киа" управлял 23-летний парень. Машина опрокинулась. Водителя с травмами госпитализировали.

А этим утром, 24 ноября, авария произошла в Липецке на кольце рядом с ТРЦ "Ривьера". "ВАЗ" улетел на островок. Информация о пострадавших уточняется.