Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 24 ноября 2020 года: 116 новых случаев

Еще 116 липчан заразились коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за сутки вновь бьет "рекорды". В регионе заболели еще 116 человек. Об этом 24 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе. В понедельник, 23 ноября, этот показатель был немного ниже - 114 новых случаев. Больше всего зараженных выявили в Липецке - 38, Грязинском районе - 32, Добринском - 19, Липецком районе - 11.

С начала пандемии COVID-19 заболели 10 497 жителей области . Лечение продолжают 2 065 липчан. Из них более 1 000 находятся дома, так как болезнь протекает в легкой форме. Остальных положили в больницу.

Выздоровели 8 223 человека. Умерли 96 пациентов. Этим утром стало известно о смерти сразу трех жителей Липецка. Не удалось спасти мужчин 1956 и 1961 года рождения, а также женщину 1987 года.