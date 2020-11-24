Мужчину, труп которого 2 года пролежал в колодце под Липецком, добили пеньком по голове

В Липецкой области арестовали мужчин, подозреваемых в убийстве двухлетней давности. Напомним, что в селе Кривополянье Чаплыгинского района в заброшенном колодце нашли тело человека.

По предварительной версии следствия, 27 октября 2018 года в доме по улице Пролетарская села Кривополянье трое мужчин распивали спиртное. Между 55-летним мужчиной и парнями 23 и 32 лет возник конфликт. Последние избили старшего ногами. Затем один из злодеев пырнул несчастного ножом. Финал ужасает - молодые люди поочередно били пеньком по голове умирающего. Тело убитого они сбросили в колодец, который находился на территории того же дома.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, спустя 2 года 23-летний парень дал явку с повинной. Это произошло в субботу, 21 ноября, в отделе полиции Чаплыгинского района. Его, а также второго подозреваемого задержали.

Накануне, 23 ноября, извергов заключили под стражу на 2 месяца.