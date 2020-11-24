В Липецке станут чаще ходить автобусы №11

В Липецке изменится расписание нескольких автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Со среды, 25 ноября, в Липецке в маршрут №11 "улица Пришвина - Цементный завод, КПП" вносятся изменения. В работу добавят еще одну машину. Плановый выпуск автобусов на маршруте увеличится. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это улучшит транспортное обслуживание жителей Опытной и микрорайона "Звездный".

В тот же день скорректируют расписания маршрутов №8 и 311 в областном центре. Напомним, что на 1 единицу увеличили количество автобусов №2Т "Вермишева - Терешковой - Вермишева". В вечернее время в городе стал чаще ходить автобус №30 "НЛМК - микрорайон "Елецкий". Новое расписание будет действовать всю зиму.

Более подробно о работе городского пассажирского транспорта можно узнать в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82.