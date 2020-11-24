Карта распространения коронавируса в Липецкой области – районы обошли город

В Липецкой области продолжает расти число зараженных коронавирусом за сутки, на данный момент зарегистрировали 116 новых случаев COVID-19. Исходя из суточных показателей, на этот раз районы обошли областной центр по числу зараженных. Рекорд побил Грязинский район, где заразились сразу 23 человека, на втором месте Хлевенский, где зарегистрировали 17 зараженных за день.

Карта распространения коронавируса по районам Липецкой области на 24 ноября 2020 года следующая: 23 зараженных – Грязинский район, 17 – Хлевенский, 16 – Липецк, 11 – Тербунский район, по 9 – Елец и Краснинский район, по 6 – в Добринском и Становлянском, 5 – Задонский район, по 3 – Воловский, Измалковский и Липецкий, и по 1 зараженному – Данковский, Елецкий, Становлянский, Усманский и Чаплыгинский районы.