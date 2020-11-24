В Липецке за неделю ОРВИ заболели более 4000 человек

Липчане продолжают подхватывать ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ умеренной интенсивности. За неделю с 16 по 22 ноября заболели 6 179 человек. Показатель ниже уровня прошлой недели на 4,4%. Однако, превышает среднемноголетний на 8,67%. Уровень госпитализации - менее 1%. Случаев гриппа пока не зарегистрировано.

В Липецке ОРВИ выявили у 4 066 жителей. Из заболевших 51% - дети. В основном, липчане заражаются негриппозными респираторными вирусами: риновирус - 40%, вирус парагриппа - 20%, РС-вирус и аденовирус по 15%, бокавирус - 10%.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 23 ноября вакцинировано более 398 тыс. липчан. Напомним, что коронавирус выявили у 10 497 человек в Липецкой области.