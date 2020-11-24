В Липецке автоинспекторы поймали пьяную женщину за рулем без прав

В Липецке дама дважды попалась пьяной за рулем. Подозрительный «Шевроле» остановили сотрудники ГИБДД накануне у дома по улице Фурманова. За рулем была не вполне вменяемая 41-летняя дама. Глядя на женщину, автоинспекторы сразу поняли, что требуется проверка на наличие алкоголя в крови. Но проходить медицинское освидетельствование гражданка отказалась.

В ходе разбирательства выяснилось, что леди является злостной нарушительницей. Не так давно, в сентябре этого года, даму уже ловили нетрезвой за рулем. Тогда ее оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на 1.5 года. На этот раз пьяная езда обернулась уголовным делом по 264.1 статье УК – вплоть до двух лет лишения свободы.

Кстати, под ту же статью за месяц попали еще 19-летний парень на «Нексии», неопытный водитель сел за руль пьяным дважды, и 25-летний водитель «Матиза».