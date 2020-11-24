В Липецке парень упал с навеса перед входом в кафе

Необычное происшествие случилось этой ночью, 24 ноября, на улице Меркулова в Липецке. Вызов поступил в городское управление о делам ГО и ЧС. Очевидцы сообщили, что 22-летний парень упал с навеса и приземлился перед входом в кафе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодого человека увезли с ушибами поясницы и позвоночника в больницу.

Кроме этого в понедельник, 23 ноября, спасателям пришлось оперативно вскрывать дверь в с заклинившим замком в квартиру, где осталась включенной газовая плита. Успели вовремя – утечки газа и пожара не случилось.

Ящик напугал жильцов на улице Вермишева Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

А на прошлой неделе спасатели трижды выезжали на сообщения о подозрительных предметах. Например в подъезде дома на улице Вермишева жильцов напугал деревянный ящик военного образца с замками. Ничего опасного в нем не оказалось.