В Липецке ожидается мокрый снег и туман

На дорогах гололедица Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке обещают снег и туманы. По данным Росгидрометцентра, в среду, 25 ноября, ожидается облачная погода. Ночью на территории всей области выпадет снег, днем обещают мокрый снег в некоторых районах. Местами туман. Также спасатели предупреждают о гололедице на дорогах.

Температура воздуха немного снизится, ночью будет от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем – до +3°С. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 743 мм ртутного столба.

Согласно долгосрочному прогнозу, крепких морозов до конца ноября не будет, температура начнет снижаться с наступлением зимы – в декабре. А до конца ноября прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя.