В Сирии на базе Хмеймим открыли памятный знак липецкому летчику Олегу Пешкову

На базе ВКС в Хмеймиме открыли памятный знак летчику Липецкого авиацентра Олегу Пешкову. Как передают "Риа", его установили на стоянке самолетов, напротив ангара, где стоял самолет Героя России. Теперь перед вылетами на задания летчики будут отдавать дань памяти Пешкову.

Напомним, что в минувший вторник, 24 ноября, исполнилось 5 лет со дня трагической гибели Олега Пешкова. В 2015 году турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24 на границе с Сирией. Командира бомбардировщика Пешкова боевики расстреляли прямо в воздухе, когда тот спускался с парашютом.

Близкие, военные летчики, а также представители городской и областной администраций почтили память погибшего, собравшись на Городском кладбище накануне. Они уверены, что народ никогда не забудет имя своего Героя.