Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 25 ноября 2020 года составило 97 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецкой области на 25 ноября 2020 года увеличилось. От COVID-19 и сопутствующих причин скончался еще 1 человек. Как сообщили в региональном оперативном штабе, не удалось спасти женщину 1953 года рождения. Она проживала в Хлевенском районе. Всего с начала пандемии в регионе умерло 97 жителей.

Напомним, что в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области открылась "горячая линия" по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию. Консультацию можно получить по телефону 8 (4742) 30-88-13. Звонить с 9.00 до 16.00. Специалисты расскажут, в какие сроки будут готовы тесты на COVID-19, как забрать результаты, помогут разобраться с другими вопросами относительно тестирования.