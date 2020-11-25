Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 ноября 2020 года: заболели 119 человек

Еще 119 липчан заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом за сутки в Липецкой области на 25 ноября вновь побило рекорд. COVID-19 выявили еще у 119 жителей региона. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Накануне показатель был ниже - 116 новых случаев.

Так, за все время пандемии в области заболели 10 616 человек. Выздоровели 8 330 липчан. Лечение продолжает 2 071 пациент. Причем большинство больных находятся дома - 1 192 человека. У них коронавирус протекает в легкой форме. Остальных положили в больницу.

Умерли 97 липчан. Утром сообщили о женщине с подтвержденным диагнозом из Хлевенского района, которую не удалось спасти. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, она скончалась от COVID-19 и сопутствующих причин. Подробности здесь.