Под Липецком мужчина слил в сеть интимные фото бывшей жены и поджег дом

Липчанин жестоко отомстил бывшей жене Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области состоялся суд над жителем Тербунского района. Согласно материалам уголовного дела, мужчина выложил в соцсеть интимные фото бывшей жены. Но на этом месть не закончилась. Ночью подсудимый пробрался к дому ее родителей и поджог веранду. В этот момент женщина находилась внутри вместе с малолетним сыном. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Огонь вовремя заметили и потушили.

Как сообищили в пресс-службе региональной прокуратуры, в отношении злодея возбудили уголовное дело по ч.1 ст.137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", п. "б" ч. 3 ст.242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", а также ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Тербунский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений. Его приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.