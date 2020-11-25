Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 ноября 2020 года составило 8 449 человек

Липчане борются с коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 25 ноября 2020 года составило 8 449 человек. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки медики выписали 119 пациентов. Результаты анализов показали, что они здоровы.

Напомним, что столько же липчан заболели за сутки - 119. Больше всех заболевших в Липецке - 41. На втором месте по числу зараженных в регионе Елец - 37 случаев. Замыкает тройку "лидеров" Грязинский район - 14 новых больных. В Липецком районе диагноз подтвердился у 5 жителей. В Чаплыгинском и Елецком - у 4. В Добринском, Тербунском и Лев-Толстовском районах по 3 новых случая. В Измалковском - 2. В Данковском, Добровском и Задонском заболели по 1 человеку.

С начала пандемии в Липецкой области COVID-19 заразились 10 616 жителей. Лечатся 2 070 липчан. Дома с легким течением болезни находятся 1 154 пациента. Остальных 916 положили в больницу. Умерли 97 человек.