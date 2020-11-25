Протоколы за нарушение масочного режима в Липецке может выписывать не только полиция

В Липецке продолжаются проверки обязательного масочного режима в общественных местах. По данным пресс-службы администрации города, с 30 сентября по 24 ноября, в Липецке проверили 23 999 автобусов. В ходе рейдов протоколы выписали 36 пассажирам и 130 водителям.

При этом в мэрии напомнили, что протоколы теперь может составлять не только полиция или сотрудники областного управления дорог. С середины ноября к рейдам привлекли также сотрудников городского управления ГО и ЧС, а также отделов мобилизационной работы администрации. То есть число проверяющих растет

Итоговое решение принимают суды. Напомним, штраф за отсутствие маски для пассажиров и водителей может достигать 30 000 рублей. Для юридических лиц, перевозчиков, суммы от 100 до 300 тысяч рублей.