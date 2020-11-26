Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 26 ноября 2020 года составило 99 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецкой области на 26 ноября 2020 года практически достигло сотни. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 и сопутствующих причин скончались еще двое. Спасти не удалось двух мужчин из Липецка, 1954 и 1964 года рождения. Так, количество умерших с начала пандемии составило 99 человек.

Напомним, что в регионе выявлено более 10,6 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8,4 тыс. липчан. Лечение продолжают свыше 2 тыс. жителей области. У большинства болезнь протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома под наблюдением медиков. Более 900 пациентов находятся в больницах.