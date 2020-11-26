В четверг в Липецке переменная облачность, вечером небольшой снег

В этот четверг, 26 ноября, в Липецке ожидается переменная облачность. К полудню синоптики обещают солнце, а после 15.00 в городе вновь станет пасмурно. Без осадков. Столбик термометр поднимется до +1 градуса. Вечером подморозит - до 2 градусов ниже ноля. После 21.00 возможен небольшой снег. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. На дорогах снежный налет. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 754 мм рт.ст.

В пятницу, 27 ноября, в областном центре весь день будет пасмурно. Ночью и утром выпадет снег с дождем. В темное время суток около 0 градусов. А днем заметно потеплеет - до 4 градусов выше ноля. Ветер юго-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт.ст.