Заседание антитеррористической комиссии прошло под председательством Игоря Артамонова

.

Заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области состоялось в администрации региона. Его провел глава региона Игорь Артамонов.

Совещание прошло в расширенном составе. В его работе приняли участие главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов, заместители главы региона, руководители исполнительных органов государственной власти области и в режиме видеоконференцсвязи главы муниципальных образований.

В ходе работы рассмотрен вопрос о совершенствовании профилактической работы в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и предотвращения вовлечения в деятельность международных террористических организаций мигрантов из стран с повышенной террористической опасностью. Также обсуждены вопросы по исполнению органами местного самоуправления требований к антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей.

«Главная задача органов власти – обеспечить безопасность жителей региона», – подчеркнул глава области Игорь Артамонов. Соответствующие поручения даны руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.