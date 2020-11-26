В Липецке остановку "Площадь Революции" превратят в кафе

В Липецке остановку переделают в кафе Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке реконструируют остановочный павильон "Площадь Революции". Эту точку хотят превратить в кафе. В настоящий момент рабочие меняют кровлю и демонтируют старую обшивку. На ее месте появятся металлические кассетные панели коричнево-охрового цвета. Изюминки в декор добавят вставки из светлого натурального камня.

Павильон станет округлым. Добавят больше остекления. Как сообщили в пресс-службе мэрии, здание станет более легким, а стилистика органично впишется в архитектурный облик территории.

Вход в кафе будет со стороны Комсомольского пруда, чтобы разделить пассажиров, ожидающих транспорт, и посетителей заведения. Там же установят столики с лавочками и зонтики. Со стороны остановки смонтируют навесы, разместят лавочки.

Планируется, что кафе откроется в конце 2021 года. Средства на реконструкцию выделили предприниматели.