Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 ноября 2020 года: выписали 124 человек

Липчане побеждают коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 26 ноября 2020 года увеличилось. За сутки медики выписали 124 человека. Всего выздоровели 8 573 жителя в регионе.

С начала пандемии в области выявили 10 736 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки заболели 120 человек. В Липецке - 53, в Грязинском районе - 19, в Чаплыгинском - 10. В Добринском, Лев-Толстовском районах и Ельце - по 6 зараженных. В Липецком районе диагноз подтвердился у 5 жителей. В Задонском и Добровском - у 4. В Данковском, Тербунском и Усманском районах по 2 заболевших. В Лебедянском районе 1 новый случай коронавируса.

Лечение продолжают 2 064 человека. У 1 125 липчан COVID-19 протекает в легкой форме, поэтому они находятся дома. В больницах 939 пациентов. Не удалось спасти 99 человек.