В Липецке будут судить водителя автобуса, по чьей вине погибла пенсионерка

В Липецке будут судить водителя автобуса, который сбил насмерть пенсионерку. ДТП случилось в конце лета, 28 августа, на улице Советской. 24-летний парень за рулем автобуса №30 не заметил 70-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пенсионерку увезли в больницу, но через время она скончалась. Водителю вменили часть 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерь.

По версии следствия, водитель автобуса превысил скорость на том участке улицы, поэтому не успел остановиться, когда женщина переходила дорогу. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, обвиняемый во всем сознался. Он пояснил, что действительно нарушил ПДД и поздно заметил пешехода. Он пытался остановиться и принял левее, но избежать наезда, к несчастью, не удалось. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы, дело передали в суд.