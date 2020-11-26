Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Новые ограничения по коронавирусу в Липецке на 26 ноября 2020 года: новогодние утренники в детсадах и школах хотят запретить

Также главный санитарный врач региона предложил отказаться от предновогодних ярмарок
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий
В Липецкой области хотят запретить новогодние утренники в детсадах и школах

В Липецкой области хотят запретить новогодние утренники в детсадах и школах

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Из-за коронавируса в Липецкой области предложили запретить предновогодние мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. По словам главного санитарного врача области, следует запретить праздничные мероприятия в школах и детских садах, а также предновогодние ярмарки.

Напомним, что губернатор Игорь Артамонов рекомендовал липчанам не проводить корпоративы. Соответствующий пункт внесли в постановление "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения коронавируса в Липецкой области ". Если же липчане соберутся отметить предстоящий праздник в кафе, то наполняемость зала не должна быть выше 50%. При этом заведения общепита заканчивают работать в 23.00. До 6 часов утра кафе и рестораны должны быть закрыты.

Коронавирус в Липецкой области 2020: последние новости