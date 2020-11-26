Липчанам с COVID-19 выписали рецепты на бесплатные лекарства на 2 млн рублей

В этот четверг, 26 ноября, в Липецке состоялось очередное заседание регионального оперштаба по коронавирусу. По данным пресс-службы областной администрации, ситуация с наличием лекарств в аптеках улучшилось. В сети "Липецкфармация" имеется 74 тыс. упаковок антибиотиков и 16 тыс. противовирусных препаратов.

Напомним, что больным COVID-19, которые лечатся дома, положены бесплатные лекарства. С 5 ноября в регионе медики выписали 3 789 рецептов на препараты на сумму почти 2 млн рублей.

Охват тестированием в регионе составляем около 220 на 100 тыс. населения, норматив - 200 на 100 тыс. Созданы условия, чтобы результаты анализов были готовы в течение 48 часов. В настоящее время отсроченных проб в лабораториях нет.