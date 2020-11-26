В 2021 году липчане смогут дешевле летать между 6 городами России

В 2021 году липчане смогут сэкономить на авиабилетах Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане смогут летать по субсидированным тарифам. Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году. По данным пресс-службы Росавиации, их будет 266. Полеты выполнит 21 авиакомпания. На эти цели из бюджета выделили 7,717 млрд рублей.

Так, дешевле будут стоить билеты на самолет из Анапы в Липецк. Тарифы действительны с 1 мая по 30 сентября. Специальные цены ждут пассажиров маршрута Казань - Липецк с 1 января по 31 декабря следующего года.

Добраться из Липецка в Симферополь на самолете будет выгоднее с 1 мая по 30 сентября. Из Минеральных вод в областной центр - с 1 января по 30 апреля, а затем с 1 октября по 31 декабря.

Дешевле обойдутся билеты из Санкт-Петербурга в Липецк с 1 января по 31 декабря 2021 года. По специальным ценам можно будет улететь из Сочи в Липецк с 1 мая по 30 сентября.

Софинансирование Липецкой области составит 61%. Только полеты из Санкт-Петербурга обойдутся региону в 30,1% от стоимости. Самолеты по указанным маршрутам будут летать 2 раза в неделю.