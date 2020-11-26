Суд признал пристройку к ЦУМу в Липецке незаконной

Арбитражный суд Липецкой области возобновил производство по делу о сносе самовольной постройки у ЦУМа. Напомним, в декабре 2019 года представители региональной инспекции строительного надзора выявили у здания со стороны улицы Интернациональная металлическую конструкцию. Оказалось, что разрешение на работы отсутствовали.

В январе этого года администрация Липецка обратилась с иском к АО "Центральный универмаг". Мэрия требовала признать конструкцию самовольной постройкой и снести ее за счет ответчика.

Как сообщили в пресс-службе суда, дело приостановили, так как рассматривалось другое дело - ЦУМ оспаривал постановление, в котором его хотели привлечь к административной ответственности за реконструкцию здания без разрешения. Однако, суд отказал ЦУМу. Апелляция также оставила решение Арбитражного суда без изменения.

Теперь судебное разбирательство о сносе самовольной постройки продолжится. Заседание назначено на 12 января 2021 года.