В Липецкой области за сутки от коронавируса умерли 6 человек

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 27 ноября достигло 105 человек. По данным оперативного штаба за текущие сутки в инфекционных госпиталях скончались сразу 6 человек – пять мужчин и одна женщина.

Четверо умерших, мужчины 65, 59, 72 и 75 лет были жителями Липецка. Еще один 68-летний мужчина и 79-летняя женщина проживали в Ельце. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умерших.

Ранее эксперты уже высказывали беспокойство по ситуации с распространением коронавируса среди людей старше 65 лет, говорилось, что смертность от COVID-19 в Липецкой области в данной возрастной группе может увеличиться.

на данный момент в регионе действует режим обязательной самоизоляции для пенсионеров. Работодатели обязаны отправить на больничный или перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 65 лет.