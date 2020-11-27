Из-за теплой погоды медведи в зоопарке Липецка не могут уснуть

Липецкие медведи не хотят спать Фото: Юлия КЛЮЕВА

В зоопарке Липецка не могут уснуть медведи. Всему виной теплая погода. Известным липчанам Мишу и Машу перестали кормить еще 2 недели назад, так как зимой еда мишкам не нужна. Животные стали более вялыми, перестали бегать, но уснуть у них пока не получается.

Сотрудники зоопарка верят, что медведи должны провалиться в сон, но все будет зависеть от погодных условий. А пока они засыпают после 5-6 вечера и, по привычке, просыпаются с утра на завтрак.

Обычно косолапые впадают в спячку при среднесуточной температуре в -10 градусов. Напомним, Мише и Маше по 4 года. Это должна быть их третья зимовка в липецком зверинце. У каждого из них просторный вольер с берлогой, столовой, лежанками, бассейном и игрушками.