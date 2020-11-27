В 2020 году клиенты Сбера вдвое чаще запрашивали второе медицинское мнение пульмонолога

В январе-ноябре 2020 года клиенты дочерней компании ПАО Сбербанка ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

в 2,2 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, обращались за вторым медицинским мнением

(second medical opinion, SMO) по вопросам заболеваний лёгких и дыхательных путей.

В 15% случаев в результате SMO диагноз был изменён или уточнён, а лечение скорректировано.

SMO обеспечивает альтернативное заключение по первичному диагнозу от ведущих врачей российских и

зарубежных клиник. Сервис включён в программы «Горизонт здоровья» и «Фонд здоровья» компании

«Сбербанк страхование жизни», а также — по усмотрению работодателя — в договоры коллективного

страхования от несчастных случаев и болезней.

Также в 2020 году выросло число обращений по вопросам врождённых дефектов (+50%),

офтальмологии (+30%), опорно-двигательной системы (+20%) и онкологии (+15%).

Снизилось число обращений по вопросам гематологии (-55%), эндокринологии (-25%), болезней почек (-20%),

сердечно-сосудистой системы (-10%) и неврологии (-5%).

Чаще всего SMO проводилось специалистами США, Израиля, Германии и России.

По числу обращений к сервису лидируют:

• Москва и Московская область — 30% от общего количества;

• Санкт-Петербург и Ленинградская область — 15%;

• Нижегородская область — 10%.