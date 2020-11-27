В Липецке и области продлили детские выплаты до 1 марта 2021 года

Липчанам автоматически продлили детские выплаты Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ряд детских выплат в Липецкой области автоматически продлят до 1 марта 2021 года. Речь идет о пособии на ребенка малоимущим семьям, а также о ежемесячной выплате в связи с рождением или усыновлением третьего и последующих детей до достижения малышом 3 лет.

Соответствующий закон утвердили на сессии Липецкого облсовета. Это сделано для того, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Липчанам, которые получают данные выплаты, не нужно собирать справки на новый период.

Тем, кто претендует на выплаты впервые, нужно написать заявление. Предоставить его и документы в центры "Мои документы". На прием следует записаться заранее по телефону 522-142, либо через сайт МФЦ в разделе "Запланируйте свой визит".

Как получить выплаты, а также ответы на другие вопросы можно получить на сайте соцзащиты Липецкой области в разделе "Денежные выплаты".