Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 ноября 2020 года: вылечился 131 человек

В Липецкой области с коронавирусом справились 8 704 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 ноября 2020 года достигло 8 704 человек. За сутки медики выписали сразу 131 пациента. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За все время пандемии в регионе зарегистрировали 10 860 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки - 124. Как и прежде, по количеству зараженных среди районов лидирует Липецк - 50. В Ельце, Краснинском, Лебедянском и Чаплыгинском районах по 9 больных. В Задонском районе диагноз подтвердился у 8 жителей. В Становлянском - у 7. В Елецком - у 6. В Хлевенском районе 5 новых случаев. В Данковском и Липецком - по 3. В Измалковском районе заразились 2 человека. В Долгоруковском, Тербунском, Усманском и Лев-Толстовском районах - по 1.

Лечатся 2 051 липчанин. Причем у большинства COVID-19 протекает в легкой форме - 1 086 пациентов находятся дома. Остальных 965 пришлось госпитализировать.

Умерли 105 жителей региона.