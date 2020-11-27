В Липецке будут судить водителя катера, по вине которого погибла в воде женщина

В Липецке расследовали трагическое происшествие на воде, которое случилось в августе 2018 года. Тогда на реке Воронеж в районе Желтых Песков катер сбил насмерть плававшую в реке женщину.

По версии следствия, 30-летний водитель катера катался по реке с небезопасной скоростью, видимость была ограничена поворотом, поэтому мужчина должен был снизить скорость. После происшествия, мужчина и двое его друзей вытащили тело 66-летней пенсионерки на берег, а очевидцы вызвали скорую. Но женщина уже была мертва. Дело возбудили по части 2 статьи 268 – нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, органы следствия допросили несколько десятков свидетелей, провели массу экспертиз, включая судебно-медицинскую и технологическую, что позволило предъявить обвинение. Дело передали в суд, мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.