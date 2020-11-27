В субботу 3 улицы Липецка останутся без света, 6 - без воды

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 28 ноября, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители областного центра по улицам Доватора, 2, 4/1 ,4а, 4, 6, 8; Папина, 9; Юных Натуралистов, 13.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат в доме №5 по улице Семашко. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе Сселок: улицы Апраксина, 300 лет Флота России, Кольцевая, Заповедная, Мартынова.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", после включения вода может быть мутной. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. По всем интересующим вопросам липчане могут обратиться в диспетчерскую по телефонам 175 и 236-175.