Рабочим мясокомбината под Липецком два месяца не платили зарплату

В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплат на предприятии. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, речь идет об ООО «Липецкмясопродукт», которое располагается в Добровском районе Липецкой области.

По версии следствия, руководство компании из корыстной и лично не заинтересованности более 2 месяцев не платило зарплату и другие положенные выплаты 15 сотрудникам. В итоге перед рабочими образовалась задолженность на сумму свыше 800 000 рублей.

В настоящее время СК принимает меры, чтобы людям вернули все деньги и разбирается в причинах и подробностях невыплаты зарплат. Расследование идет по части 2 статьи 145.1 УК, виновным грозит до трех лет лишения свободы.