В Липецке благоустройство Нижнего парка обернулось уголовным делом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Правобережного района Липецка проверила информацию о нарушениях при благоустройстве Нижнего парка. Так, подрядчик должен был до 28 ноября 2019 года выполнить работы на сумму 90 967 909 рублей. Однако, к этому времени удалось освоить только 28 386 790 рублей. Также возникло множество вопросов к качеству работ - просел асфальт, от основания отошла плитка и тд. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, подрядчик, ненадлежащее исполнив свои обязательства, ущемил законные права и интересы граждан на комфортную городскую среду.

В декабре 2019 года управление строительства города направило претензию к организации на сумму 338 867 рублей. Однако, подрядчик не выплатил пени за просрочку, так как заказчик ее отозвал. Прокурор внес представление в адрес главы администрации Липецка. Он потребовал взыскать неустойку, а также привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Представление также внесли в адрес руководителя организации.

Возбуждено уголовное по ч. 1 ст.285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".