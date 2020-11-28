Число умерших от корнавиурса в Липецке на 28 ноября 2020 года достигло 107 человек

В Липецкой области продолжает расти суточное количество зараженных коронавирусом. По данным на 28 ноября COVID-19 заразились 124 человека, одновременно выздоровели 143 жителя области.

К несчастью, не обошлось и без умерших. В инфекционных госпиталях от скончались два человека с подтвержденным COVID-19. По данным оперативного штаба, умерли 65-летний мужчина их Хлевенского района и 52-летний пациент из Липецкого района. Администрация области выразила соболезнования родным и близким умерших.

По последним данным всего в Липецкой области с начала пандемии заразились 10 984 жителя, 8847 – выздоровели и 107 человек скончались. На лечении сейчас остаются 2030 пациентов с коронавирусом. Из них 938 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» лежат в госпиталях, 1092 пациента с легкой формой COVID-19 получают лечение на дому.